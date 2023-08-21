На границе Киргизии и Казахстана образовалась пробка из почти 400 автомобилей

В период с 9 утра до 18 часов вечера границу пересекли всего три машины

БИШКЕК, 21 августа. /ТАСС/. Почти 400 автомобилей находятся в пробке на выезде с территории Киргизии в Казахстан у пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный". Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"21 августа 2023 года зафиксировано скопление грузовых автотранспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом "Ак-Тилек-автодорожный". В очереди на пересечение госграницы на выезд из Кыргызской Республики по состоянию на 18:30 (15:30 мск - прим. ТАСС) находятся около 370 автомашин", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы.

В пресс-службе добавили, что в период с 9 утра до 18 часов вечера границу пересекли всего три автомобиля. "Пограничные представители Кыргызской Республики по Чуйскому участку прорабатывает вопрос проведения встречи с казахстанскими представителями о причинах медленного пропуска автотранспортных средств", - уточнили в ведомстве.