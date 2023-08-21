Талибы заявили о разработке плана возвращения девушек к учебе в университетах

Заместитель главы ведомства во временном правительстве Лутфулла Хайрхва не сообщил о сроках завершения работы над этим планом

ДУБАЙ, 21 августа. /ТАСС/. Министерство высшего образования захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) разрабатывает некий план, реализация которого позволит вернуть девушкам возможность обучаться в университетах. Об этом заявил заместитель главы ведомства во временном правительстве талибов Лутфулла Хайрхва.

По его словам, которые приводит телеканал TOLO news, готовый проект будет представлен афганской общественности. Сроки завершения работы над планом пока неясны.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа того же года радикалы без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.

Установив контроль над всей территорией Афганистана, талибы начали вводить различные и, по их словам, временные ограничения в отношении женщин и девочек, объясняя это необходимостью создать в государстве "соответствующую исламскую среду". В декабре 2022 года радикалы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, позже они ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, а также распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны нескольких иностранных государств и международных организаций, включая ООН.