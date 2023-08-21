Сирийские ПВО сбили три беспилотника террористов на севере провинции Хама

Сирийская артиллерия ранее открыла огонь из тяжелых орудий по базам бандформирований в районах Эс-Сирмания, Эз-Зияра и Хирбет-эн-Накус

БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сирийской армии сбили три беспилотных летательных аппарата, которые использовали для атаки на их позиции боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, беспилотники со взрывчаткой были замечены в небе на севере провинции Хама и уничтожены.

Ранее сирийская артиллерия открыла огонь из тяжелых орудий по базам бандформирований в районах Эс-Сирмания, Эз-Зияра и Хирбет-эн-Накус. Удары были нанесены в ответ на нарушение террористами режима прекращения огня в северной зоне деэскалации.

20 августа боевики "Джебхат ан-Нусры" обстреляли населенные пункты в долине реки Оронт, находящиеся под защитой правительственных сил. В результате был нанесен материальный урон жилым домам и хозяйственным постройкам, пострадавшим среди жителей оказана медицинская помощь.