21 августа, 14:37

СМИ: глав дипмиссий Дании и Нидерландов вызвали в МИД Турции из-за осквернений Корана

EPA-EFE/ YAHYA ARHAB
© EPA-EFE/ YAHYA ARHAB

По информации TRT, дипломатам была выражена обеспокоенность по поводу продолжения таких акций

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Временные поверенные в делах Дании и Нидерландов в Анкаре в понедельник были вызваны в МИД Турции, где им был заявлен протест в связи с акциями по осквернению Корана, которые состоялись в этих странах. Об этом сообщил телеканал TRT со ссылкой на источники в МИД.

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"Дипломатам была выражена обеспокоенность по поводу продолжения этих гнусных акций, вновь заявлено, что мы решительно их осуждаем и выражаем протест", - цитирует телекомпания представителя турецкого министерства.

Власти Турции крайне негативно реагируют на акции по оскорблению священного для мусульман Корана. Они неоднократно призывали международное сообщество принять совместные усилия для предотвращения осквернения религиозных святынь и борьбы с исламофобией. 

Теги:
ТурцияДанияНидерланды
© Информационное агентство ТАСС
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