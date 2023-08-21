Парламенты Таджикистана и Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны выразили уверенность, что документ поспособствует укреплению тесных и доверительных межгосударственных отношений, созданию необходимых правовых условий для развития торгово-экономических связей и других направлений взаимодействия

ДУШАНБЕ, 21 августа. /ТАСС/. Председатель верхней палаты парламента Таджикистана Рустам Эмомали и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Чжао Лэцзи подписали соглашение о сотрудничестве законодательных органов двух стран. Об этом сообщила пресс-служба парламента Таджикистана.

"После завершения переговоров делегаций верхней палаты парламента Таджикистана и Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР было подписано соглашение о сотрудничестве", - говорится в сообщении. Стороны выразили уверенность, что документ поспособствует укреплению тесных и доверительных межгосударственных отношений, созданию необходимых правовых условий для развития торгово-экономических связей и других направлений сотрудничества.

Собеседники обсудили взаимодействие в рамках ООН, Шанхайской организации сотрудничества, Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии, а также в рамках других региональных и международных организаций, акцентировав внимание на противодействии терроризму, транснациональной организованной преступности, киберпреступности и других аспектах. Эмомали пригласил Чжао Лэцзи посетить Таджикистан, приглашение было принято.

Эмомали прибыл в Пекин с официальным визитом по приглашению Чжао Лэцзи. Спикер возложил венок к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь в Пекине, а также посетил Музей истории Компартии Китая. В рамках визита он встретился с мэром Пекина Инь Юнем.