СМИ: премьер Греции примет президента Украины в резиденции до переговоров делегаций

По данным портала in.gr, после этого Кириакос Мицотакис и Владимир Зеленский выступят с заявлениями для прессы

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Кириакос Мицотакис примет президента Украины Владимира Зеленского в своей резиденции "Дворец Максима" в Афинах. Об этом сообщает информационный портал in.gr.

По его данным, лидеры двух стран проведут встречу и продолжат ее в расширенном составе с участием делегаций. Как ожидается, после этого Мицотакис и Зеленский выступят с заявлениями для прессы.

На брифинге в понедельник официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли президент Украины прибудет в Афины с официальным визитом. "Ничего не могу сказать по данному поводу", - сказал Маринакис. По данным газеты Ethnos, Зеленский приглашен на неформальный обед, который премьер Мицотакис устраивает для лидеров стран Западных Балкан. Как передает издание, визит был согласован в условиях строгой секретности, в программу включена встреча Зеленского с президентом республики Катериной Сакелларопулу.

Мицотакис встретится в понедельник в своей резиденции с лидерами стран Западных Балкан и стран - членов ЕС региона на неформальном ужине, посвященном расширению Евросоюза. Как ожидается, во встрече примут участие президент Сербии Александар Вучич и Черногории Яков Милатович, премьеры Северной Македонии Димитар Ковачевски, (непризнанного) Косова Албин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Христо, премьеры Болгарии Николай Денков, Хорватии Андрей Пленкович и Румынии Марчел Чолаку. Приглашение приняли также председатели Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского совета Шарль Мишель.