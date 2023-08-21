Kyodo: Япония сообщила России и Китаю о трудностях с прогнозом последствий сброса с АЭС

По данным агентства, речь идет о влиянии этого процесса на состояние атмосферного воздуха в регионе

ТОКИО, 21 августа. /ТАСС/. Правительство Японии сообщило властям России и Китая о трудностях с прогнозированием последствий сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" с точки зрения влияния этого процесса на состояние атмосферного воздуха в регионе. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство Kyodo.

По его данным, соответствующая информация была передана в ответ на запрос РФ и КНР, которые призвали оценить последствия испарения воды после ее слива в океан. В японском правительстве признали, что "составление прогноза по масштабам распространения [испарений] будет затруднительным", и "мониторинг уровня радиоактивных элементов станет отдельной задачей", подчеркивает Kyodo.

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура объявил на пресс-конференции в Токио, что власти Японии планируют 22 августа приять официальное решение по поводу сроков начала слива воды с АЭС. Согласно информации телеканала NHK, сброс может начаться 24 августа или в ближайшие дни после этой даты.

Из-за цунами в марте 2011 года на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, сопровождавшееся взрывами и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные территории, откуда эвакуировали десятки тысяч людей. Для охлаждения реакторов использовалась вода, хранение которой стало затруднительным из-за ее большого объема - более 1,25 млн тонн. В апреле 2021 года правительство Японии разрешило слить в океан значительное количество воды, которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода.

В компании Tokyo Electric Power подчеркивают, что содержание трития в воде перед сбросом доводится до 1/40 от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и 1/7 от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Несмотря на это, планы Токио вызывают озабоченность некоторых стран, в первую очередь России и Китая. Сбрасывать эту воду в океан планируют поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать процесс на постоянной основе - его специалисты за прошедшие годы провели несколько инспекций станции.