Минздрав Палестины сообщил о ранении шести человек на Западном берегу

По данным ведомства, один из пострадавших находится в критическом состоянии

КАИР, 21 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть палестинцев получили ранения в результате операции армии Израиля на Западном берегу реки Иордан. Как сообщил Минздрав Палестины в своем официальном Telegram-канале, один из пострадавших находится в критическом состоянии.

"Шесть раненых в результате обстрела оккупационных сил доставлены из населенного пункта Бейта в государственную больницу в городе Наблус", - говорится в сообщении ведомства.

По данным информационного агентства WAFA, израильские силовики вечером вошли в населенный пункт Бейта, расположенный к югу от города Наблус на севере Западного берега, и начали операцию по задержанию подозреваемых, по версии Израиля, в террористической деятельности. В ходе операции начались столкновения, военные открыли огонь и обстреляли местных жителей резиновыми и боевыми пулями. WAFA сообщает, что в результате был задержан один палестинец.

По данным Минздрава Палестины, с начала года в результате израильской агрессии, в основном на Западном берегу, погибли более 200 палестинцев.

Службы безопасности Израиля с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.