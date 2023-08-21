Демонстранты в Эс-Сувейде потребовали от властей остановить рост цен

По данным Asharq Al-Awsat, в некоторых местах протестующие перекрыли проезжую часть и для возобновления уличного движения потребовалось вмешательство полицейских

БЕЙРУТ, 21 августа. /ТАСС/. Акции протеста, вызванные повышением цен на бензин и продукты питания после отмены правительственных субсидий, прошли в провинциальном центре Эс-Сувейда, расположенном на юге Сирии. Как сообщила газета Asharq Al-Awsat, в них приняли участие сотни демонстрантов, которые потребовали от властей улучшения жизненных условий, индексации зарплаты и восстановления субсидий на базовые продукты.

В некоторых местах протестующие, недовольные ростом цен, перекрыли проезжую часть и для возобновления уличного движения потребовалось вмешательство полицейских.

По информации издания, об отмене субсидий на горюче-смазочные материалы было объявлено 17 августа после появления указа президента Сирии Башара Асада о повышении зарплаты бюджетникам на 100%. В результате значительно выросли цены на бензин и товары первой необходимости.

В декабре 2022 года социальные протесты в Эс-Сувейде, расположенной в 90 км к юго-востоку от Дамаска, сопровождались беспорядками и погромами в государственных учреждениях. В ходе них произошли стычки с силовиками, погиб один человек и еще шесть получили ранения.

Большинство жителей Эс-Сувейды принадлежат к общине горцев-друзов. После начавшегося кризиса в 2011 году местные ополченцы полностью контролировали провинцию. В 2018 году они совместно с сирийской армией участвовали в операции против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), захвативших в заложники 14 женщин и 16 детей.