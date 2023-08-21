21 августа, 16:19

Зеленский встретится с главой Еврокомиссии в Греции

Президент Украины также сообщил о встрече с лидерами стран Западных Балкан

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Грецию, где в том числе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами стран Западных Балкан.

"В Грецию уже прибыли <...>. Повестка дня <...> встреча с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен", - сказал Зеленский в видеообращении, размещенном в Telegram-канале.

"Саммит Украина - Балканы: совместная встреча с балканскими лидерами, координация европейской и евро-атлантической интеграции, оборонное сотрудничество, безопасность", - продолжал президент. Он подтвердил, что встретится с президентом Греции Катериной Сакелларопулу и премьер-министром Кириакосом Мицотакисом. Зеленский прилетел в Афины из Дании, где был принят королевой Маргрете II и выступил в парламенте.

В понедельник премьер-министр Греции встретится в своей резиденции с лидерами стран Западных Балкан и государств - членов ЕС региона на неформальном ужине, посвященном расширению Евросоюза. Как ожидается, во встрече примут участие президенты Сербии Александар Вучич и Черногории Яков Милатович, премьеры Северной Македонии Димитар Ковачевски, (непризнанного) Косова Альбин Курти, Боснии и Герцеговины Боряна Кристо, Болгарии Николай Денков, Хорватии Андрей Пленкович и Румынии Марчел Чолаку. Приглашение приняли также председатели Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Европейского совета Шарль Мишель. 

Теги:
УкраинаГрецияФон дер Ляйен, УрсулаЗеленский, Владимир Александрович
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