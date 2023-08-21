Вучич заявил, что проведет закрытые переговоры с Зеленским 22 августа

По словам сербского лидера, он принял просьбу украинского коллеги

БЕЛГРАД, 21 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил о том, что принял просьбу украинского коллеги Владимира Зеленского и проведет с ним встречу один на один 22 августа. Об этом он сообщил журналистам в ходе своего визита в Афины.

"Хочу сообщить гражданам, могу сделать это сейчас, что завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всем что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах", - указал сербский лидер.

"Мы уважаем территориальную целостность Украины, надеюсь, что и Украина уважает нашу территориальную целостность, - отметил Вучич. - Я верю, что у нас будет открытый разговор и хороший разговор".

Ранее президент Сербии заявлял о том, что Киев одномоментно лишится всего, если признает независимость Косова. Он также отмечал, что "Украина - дружественная нам страна, у нас никогда не было конфликтов или проблем с Украиной, надеюсь, что и не будет".

После начала специальной военной операции президент Сербии в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что его страна поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Он заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами и сожалеет о том, что происходит на востоке Европы. Также он сообщил, что Белград готов оказывать гуманитарную помощь Киеву.