Атаки украинских беспилотников и самолеты для Киева. События вокруг Украины

Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно отразили атаки украинских беспилотников в Подмосковье, Белгородской и Калужской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

Швеция пока не намерена отправлять Киеву истребители Gripen, заявил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон. А министр обороны Дании Якоб Эллеман-Енсен сообщил, что обещанные Киеву истребители F-16 должны использоваться только в украинском небе в целях самозащиты.

Молдавия в рамках гуманитарной помощи намерена отправить Киеву более 63 тыс. банок мясных консервов.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

Российские войска за минувшие сутки отразили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работина (Запорожская область) и три атаки в районах Красногоровки и Невельского (ДНР), потери противника на донецком и запорожском направлениях превысили 300 человек, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Еще порядка 390 военнослужащих противник потерял в ходе боев на краснолиманском, купянском, херсонском и южнодонецком направлениях.

Уничтожено пять боевых машин пехоты и другая бронетехника, а также различные артиллерийские вооружения ВСУ, в том числе производства Великобритании, Польши и США. В районе населенного пункта Старорайское (ДНР) сбит украинский самолет Су-25.

Атаки беспилотников

Две атаки украинских беспилотников сорваны в Подмосковье, сообщило Минобороны России. Первый беспилотный аппарат, подавленный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), потерпел крушение в Рузском районе, второй уничтожен средствами ПВО над территорией Истринского района.

В первом случае обошлось без пострадавших и разрушений, во втором, по словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате падения обломков беспилотника пострадали два человека, в трех домах выбило оконные стекла.

Атаки беспилотников были также отражены в Белгородской и Калужской областях, пострадавших нет, на Белгородчине повреждены фасады и окна в трех частных домах и два автомобиля.

Эрдоган о встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре для обсуждения зерновой сделки, сообщило агентство Anadolu.

"В сентябре будет встреча G20 в Индии и ГА ООН в США. Если мы найдем возможность в этом напряженном графике, то встретимся и поговорим с господином Путиным с глазу на глаз. Наша цель - это позитивное отношение России к зерновой сделке", - сказал Эрдоган и добавил, что глава МИД Турции "может вскоре прибыть в Россию".

В пресс-службе администрации Эрдогана ТАСС сообщили, что конкретики относительно личных переговоров Эрдогана и Путина нет. При этом источник ТАСС в Анкаре назвал визит российского лидера в Турцию маловероятным.

Самолеты для Киева

Украинской военной авиации для выполнения концепции перевооружения необходимо получить от Запада 128 истребителей, заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью украинскому отделению "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом). Он отметил, что самолеты необходимо рассредоточить по разным аэродромам для реагирования на существующие вызовы.

Украина сможет использовать истребители F-16, которые ей передаст Дания, только на своей территории, заявил датский министр обороны. Председатель Консервативной партии Сёрен Папе Поульсен также подчеркнул, что истребители не должны действовать за пределами Украины. "Важно, чтобы их использовали для самозащиты на Украине. Идея состоит в том, чтобы не использовать самолеты для нападения на Россию", - сказал он.

По словам премьер-министра Швеции, Стокгольм пока не намерена отправлять Киеву истребители Gripen, о поставках которых ранее просил президент Украины Владимир Зеленский.

Планируемая передача самолетов F-16 Украине свидетельствует о сохранении курса стран Запада на продолжение конфликта, отметил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Коридоры в Черном море

Правительство Украины создало специальный фонд в 20 млрд гривен (почти $547 млн) для страхования судов, которые будут передвигаться по объявленным Киевом временным коридорам в Черном море, сообщил член комитета Верховной рады по вопросам аграрной и земельной политики Сергей Лабазюк.

По его словам, это "достаточно весомо" для того, чтобы иностранные судовладельцы были готовы отправлять свои суда в украинские порты.

Ранее Минобороны РФ предупредило, что с 20 июля все суда, следующие через акваторию Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В ведомстве подчеркнули, что страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева.

Военная полиция

Военную полицию, которая займется в том числе военными преступлениями и поддержанием дисциплины среди военнослужащих, планируется создать на Украине. Как сообщило Минобороны страны, предполагается достижение совместимости военной полиции с соответствующими структурами государств - членов НАТО.

В Telegram-канале ведомства отмечается, что "военная полиция станет военным формированием с правоохранительными функциями и будет входить в систему Минобороны", в разработке соответствующего законопроекта "активно участвует Главное управление военной юстиции". К новому органу перейдут отдельные полномочия по досудебному расследованию военных преступлений в зонах боевых действий.

Целью нововведения называется поддержание воинской дисциплины среди военнослужащих украинской армии, Минобороны, Государственной специальной службы транспорта, а среди основных задач указаны "деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению военных преступлений согласно нормам Уголовного процессуального кодекса Украины и воинских уставов, оперативно-разыскная деятельность, исполнение наказаний".

Поощрение доносчиков

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины запустит портал, на котором граждане анонимно смогут сообщать о фактах коррупции и впоследствии получать за это 10% от суммы правонарушения. Как сообщил глава НАПК Александр Новиков, запуск портала планируется на первые числа сентября.

По его словам, любой украинец "сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения". "Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", - пояснил Новиков в эфире телеканала "Рада", добавив, что размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен ($378 тыс.).

Помощь консервами

Молдавия направит на Украину в качестве гуманитарной помощи консервированную продукцию примерно на 3,8 млн леев (около $190 тыс.), сообщил глава молдавского МВД Адриан Ефрос. По его словам, из госрезерва на Украину отправят свыше 63 тыс. банок с консервированным мясом.

В 2022 году Молдавия передала Украине гуманитарную помощь в виде палаток, кроватей, обогревателей, спальных мешков и гигиенических наборов примерно на $1 млн.