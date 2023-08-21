Bild: Шольц опустился на 12-е место в рейтинге популярности политиков ФРГ

По данным газеты, список возглавил министр обороны страны Борис Писториус

БЕРЛИН, 21 августа. /ТАСС/. Рейтинг популярности канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) продолжает снижаться. За минувшую неделю глава правительства ФРГ потерял пять позиций и опустился на 12-е место среди политиков Германии. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологическим институтом Insa по заказу газеты Bild.

На прошлой неделе Шольц находился на седьмой строчке в рейтинге популярности германских политиков. За канцлером расположилась глава МИД ФРГ Анналена Бербок, представляющая партию "зеленых" (13-е место) и глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах (14-е место). Министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек ("зеленые") также потерял поддержку и опустился с 15-го на 17-е место. Таким образом, глава Минэкономики стал еще менее популярен, чем сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель, которая, наоборот, поднялась на две строчки и занимает теперь 16-е место.

Возглавляет рейтинг министр обороны ФРГ Борис Писториус. На втором месте расположился премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер. Замыкает тройку лидеров премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст (ХДС). Как выяснили социологи, председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который может составить конкуренцию Шольцу на предстоящих выборах, заметно укрепил свои позиции. Он поднялся на 9-е место, тогда как на предыдущей неделе занимал 14-ю строчку.

Кроме того, как пишет газета, большинство немцев уже убеждены в том, что у "зеленых" будет больше шансов, если Бербок станет их кандидатом на пост канцлера.

Опрос проводился 21 августа. Количество участников не уточняется.

Ранее сообщалось, что согласно результатам телефонного опроса общественного мнения, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу телеканала ZDF, больше половины жителей Германии недовольны тем, как Шольц справляется с выполнением своих обязанностей на высоком посту. Такое число недовольных работой канцлера отмечается впервые с момента его вступления в должность в 2021 году. В частности, 51% участников опроса заявил, что недоволен деятельностью Шольца, противоположного мнения придерживались 43% респондентов.