Турция продолжит усилия для возобновления зерновой сделки и урегулирования на Украине

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что "более справедливый мир возможен"

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Турция продолжит усилия по урегулированию украинского кризиса и возобновлению зерновой сделки. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Мы будем прилагать усилия для возобновления в справедливых условиях зернового коридора, который будет отвечать ожиданиям всех сторон, так как мы верим, что более справедливый мир возможен. Мы также будем активно действовать в направлении урегулирования украинского конфликта", - сказал он.

Он заявил, что Турция является "единственной страной, которая прилагает усилия для прекращения войны на Украине". "Мы будем делать все возможное, чтобы надежды на мир только росли", - добавил турецкий лидер.

Ранее в понедельник Эрдоган заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре, и для подготовки переговоров с ним Россию в ближайшие дни может посетить глава турецкого МИД Хакан Фидан.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок.

Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что несколько морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.