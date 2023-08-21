Нетаньяху считает, что за организацией серии терактов в Израиле стоит Иран

Премьер-министр еврейского государства отметил, что руководство страны делает все для нахождения и дальнейшего наказания виновных

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Израиля уверены, что за организацией начавшейся в последние дни новой волны терактов, направленных против израильтян, стоит Иран. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы находимся в эпицентре террористического натиска, который поощряется, направляется и финансируется Ираном и его марионетками", - заявил премьер, прибыв на место очередной атаки в районе Хеврона на Западном берегу реки Иордан, где ранее в понедельник была убита израильтянка и еще один израильский гражданин получил тяжелые ранения. Трансляцию выступления Нетаньяху вела правительственная пресс-служба.

Глава правительства подчеркнул, что власти страны делают все, чтобы найти и наказать виновных. "Мы работаем круглосуточно, чтобы поймать убийц", - сказал он.

Вместе с Нетаньяху на место нападения прибыл министр обороны Израиля Йоав Галант, который выступил перед телекамерами совместно с премьером и тоже выразил обеспокоенность по поводу предполагаемой причастности Ирана к нынешней волне терактов. "Важно понимать значительные перемены, происходящие на местности. Они связаны с иранским финансированием и распространением оружия по указке Ирана", - отметил Галант, высказывания которого распространила пресс-служба Минобороны.

По оценке министра, "Иран ищет любую возможность причинить вред гражданам Израиля". "Мы достанем террористов и примем дополнительные меры, чтобы обеспечить безопасность граждан Израиля, заставив при этом заплатить высокую цену тех, кто ответственен за причинение какого-либо вреда [израильтянам]", - добавил глава оборонного ведомства.

Утром 21 августа в районе Хеврона на Западном берегу был обстрелян автомобиль с израильтянами, два мирных жителя получили ранения, позднее одна из раненых умерла. В армейской пресс-службе сообщили, что военные преследуют подозреваемых. 19 августа неизвестный совершил вооруженное нападение в населенном пункте Хувара на Западном берегу, погибли двое израильтян, нападавший скрылся.