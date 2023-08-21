Эрдоган назвал неприемлемыми действия миротворцев ООН в буферной зоне на Кипре

Президент Турции отметил, что они способствуют напряженности в регионе

СТАМБУЛ, 21 августа. /ТАСС/. Действия представителей миротворческих сил ООН в буферной зоне на Кипре в отношении проживающих там турок-киприотов являются неприемлемыми и способствуют напряженности в регионе. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по итогам заседания кабинета министров, которое прошло в президентском дворце в Анкаре под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT.

"Действия миротворческих сил в отношении жителей Турецкой республики Северного Кипра для нас являются неприемлемыми. К сожалению, они привели к росту напряженности в регионе, не имеют под собой ни правовой, ни гуманитарной основы", - сказал Эрдоган.

Как сообщили 18 августа Вооруженные силы ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), инцидент произошел в момент, когда миротворцы заблокировали несанкционированные работы по строительству дороги в районе Пилы. 17 августа турки-киприоты подогнали туда строительную технику. Когда на следующий день они начали выравнивать землю, в ситуацию вмешались миротворцы, между ними возникла стычка. ВСООНК призвали турецкую общину Кипра уважать мандат миссии в буферной зоне и немедленно вывести из этого района весь персонал и технику.

Кипр разделяет на территории проживания греческой и турецкой общин 180-километровая буферная зона (зеленая линия), ее контролируют ВСООНК. Контроль осуществляется на особых условиях, так как зеленая линия не считается внешней границей Евросоюза.

Эрдоган также заявил, что Анкара продолжит поддержку Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) с целью обеспечения его международного признания. "Всем должно быть понятно, что мы не допустим бесправия на острове и обеспечим представительство ТРСК в международном сообществе, которое она заслуживает, благодаря реализованным и реализуемым крупным проектам. Наша борьба будет продолжаться до признания всем миром равного суверенитета и международного статуса ТРСК", - подчеркнул он.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату.