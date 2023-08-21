Зеленский объявил об участии Греции в подготовке украинских летчиков на F-16

Президент Украины отметил, что Афины присоединились к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Киеву, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Греция примет участие в программе подготовки украинских летчиков на американских истребителях F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Сегодня имеем важный результат для авиационной коалиции. Греция примет участие в тренировке наших пилотов на F-16", - сказал он в ходе пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) офиса президента Украины.

Зеленский добавил, что Греция присоединилась к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украине, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Также, по его словам, стороны обсудили сотрудничество в сфере обороны.

Ранее глава украинского государства прибыл в Грецию, где в том числе встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и лидерами стран Западных Балкан.

20 августа Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, шесть первых самолетов поступят до Нового года. Дания и Нидерланды уже объявили о подготовке украинских летчиков, в чем им помогут еще девять стран. В июле исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что обучение начнется в августе в Скридструпе на юге Ютландии. Согласно планам, оно займет как минимум шесть месяцев.