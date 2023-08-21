Эксперт: БРИКС может способствовать созданию более справедливой расчетной системы

Голландский публицист и политолог Аб Гителинк заявил, что объединение играет важную экономическую роль

ГААГА, 21 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, КНР, ЮАР) играет важную роль на международном финансовом рынке и может способствовать созданию более справедливой платежно-расчетной системы. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС голландский публицист и политолог Аб Гителинк.

По его словам, БРИКС играет важную экономическую роль, однако еще более важна роль объединения с финансовой точки зрения. "Это просто неприемлемо для современного мира, чтобы одна страна (подразумевается США - прим. ТАСС) имела контроль над всеми осуществляемыми операциями и могла вводить санкции в отношении всех, кто им не нравится, - обратил внимание эксперт. - Нам нужна менее централизованная и более справедливая платежно-расчетная система. Знаю, что РФ пытается сделать это со своей платежной системой "Мир", однако во многих странах карты "Мир" по-прежнему не принимаются. Возможно, изменения могут начаться с БРИКС. Но они должны дойти до уровня ООН и Совета Безопасности, где должно быть заявлено, что политические санкции не должны касаться международных платежей".

"Это абсолютно идиотская ситуация, когда Китай, покупая нефть у РФ или Саудовской Аравии, расплачивается долларами, - подчеркнул Гителинк. - Расчеты должны производиться в рублях, реалах или юанях. Но не в долларах". "США же тем временем пользуются сложившейся ситуацией в своих целях, - заметил он. - Это делает их финансовые и экономические позиции очень сильными. Поэтому даже с огромным дефицитом бюджета они по-прежнему могут тратить деньги".

Очень важно, чтобы использовалось много разных валют, и этот вопрос должен являться одним из главных для БРИКС "как объединения, выступающего за более сбалансированный, многополярный мир", уверен эксперт.

Единая валюта как альтернатива

В качестве альтернативного варианта Гителинк считает возможным и создание для международных расчетов единой валюты - сбалансированной и находящейся под контролем ООН. В этом контексте он привел пример экю - валютной единицы, которая служила обобщенным представителем корзины валют стран, входивших в европейскую валютную систему, и использовалась в странах ЕС в период перехода с национальных валют на евро.

Возможно и введение "единой валюты, которая сбалансирована по отношению к корзине основных мировых валют", сказал политолог. "Но это должна быть валюта ООН, контролируемая не какой-либо одной страной, а широким кругом стран, - считает он. - И она должна быть сбалансирована по отношению ко всем крупным валютам в мире. Тогда с ней можно будет вести международный бизнес. В настоящий момент это доллар, и никто не решается оспорить его доминирование. Может быть, БРИКС может помочь сделать этот шаг. Особенно с учетом того, что Россия сейчас пытается взять инициативу и сократить влияние доллара в мире".

Не повторять ошибок ЕС

Касаясь вопроса возможного вступления новых стран в БРИКС, Гителинк выразил мнение, что на саммите организации в Йоханнесбурге 22-24 августа в целом расширение будет одобрено. В этом контексте он отметил важность того, чтобы организация не повторила ошибок ЕС, который начинался с экономического взаимодействия, однако затем стал политическим объединением, а теперь стремится превратиться и в военный союз.

"Мы зашли слишком далеко", - подчеркнул эксперт. БРИКС, надеется он, не постигнет такая участь, поскольку страны блока разбросаны по всему миру и стремятся к сохранению национального суверенитета. Однако блоку определенно потребуется новая структура.

"Если пять человек могут сесть за стол переговоров и принять решение, то с несколькими десятками государств все может быть гораздо сложнее, - отметил политолог. - У БРИКС большое будущее, блок может расшириться и до 50, и до 100 государств. Но они должны договориться, какова будет структура. И крупные страны, такие как Китай, Россия и Индия, должны играть в нем более важную роль, чем маленькие страны".