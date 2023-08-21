Зеленский попросил Грецию защищать временный зерновой коридор Киева в Черном море

Президент Украины отметил, что страна "очень рассчитывает" на участие греческих компаний в транспортировке украинского зерна

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Греция будет защищать так называемый альтернативный зерновой коридор в Черном море.

"Украина создала альтернативный зерновой коридор в Черном море, он может работать. Но чтобы его работа была стабильной, мы нуждаемся в усилении воздушного щита, и это действительно очень важно для черноморского коридора, в частности, для нашего города Одесса. И это может быть историческим вкладом Греции в общеевропейскую безопасность, если вы поможете нам с защитой именно Черноморской акватории и системами противовоздушной обороны. Я предложил варианты, как мы можем это обсуждать, как это можно сделать", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, трансляция которой велась в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) офиса президента Украины.

Зеленский добавил, что Киев "очень рассчитывает" на участие греческих компаний в транспортировке украинского зерна.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.