Итальянский генерал считает немыслимой с военной точки зрения победу Украины в конфликте

По словам Марко Бертолини, цели Киева недостижимы

РИМ, 21 августа. /ТАСС/. Победа Украины в конфликте с Россией немыслима, Запад должен принять это к сведению и начать переговоры. Такое мнение выразил генерал и бывший командующий воздушно-десантной бригадой "Фольгоре" ВС Италии Марко Бертолини в интервью газете Libero Quotidiano.

"С военной точки зрения победа Украины немыслима, мы должны принять это к сведению и сесть за стол переговоров, - сказал он. - Это констатация факта: цели Киева недостижимы ни в том виде, ни в те сроки, которые были предусмотрены. Контрнаступление идет медленно <...>. Сейчас скептицизм в отношении реальных возможностей Украины набирает силу даже на Западе, и картина начинает меняться".

Бертолини отметил "численное превосходство и огневую мощь России". "Огневая мощь русских, особенно артиллерийская, превосходит, и это производит впечатление, особенно если учесть помощь, поступающую на Украину со всего Запада", - отметил итальянский генерал в отставке.

По его мнению, "во многих кругах осознали, что возможность возвращения" Украине территорий, находящихся под контролем России, нереальна. "Очевидно, что россиян не может удовлетворить прекращение огня с перспективой того, что через минуту Украина вступит в НАТО и сможет возобновить боевые действия. Конфликт может быть завершен только путем переговоров", - добавил Бертолини.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу "Международная жизнь" заявил, что перспектив переговоров между Россией и Западом по Украине сейчас не просматривается. Он отметил, что многосторонние консультации по Украине в Джидде и Копенгагене без приглашения России свидетельствуют о том, что Запад не намерен о чем-либо договариваться с Москвой.