Карибы и Европа на грани ссоры: в чем причина?

Летом 2023 года давняя память о торговле рабами вплетается в расчеты современных политиков: страны Латинской Америки и Карибского региона отказываются поддержать Запад против России без финансовой компенсации за то, что считают причиной своей отсталости, — подневольный труд десяти поколений местных жителей на плантациях европейских колонизаторов. Состоявшийся в июле саммит Сообщества стран Латинской Америки и Карибского региона (CELAC) и ЕС завершился принятием усеченной совместной декларации: на уступки друг другу стороны не пошли. Возглавляющий СELАС премьер островной страны Сент-Винсент и Гренадины Ральф Гонсалвеш называет получение репараций делом всей своей жизни. Его политические союзники опубликовали исследование, согласно которому долг Запада перед карибцами за рабовладение составляет… от $107 до $131 трлн. От европейцев не обязательно ждут сразу всех этих денег: первое, что Старый Свет мог бы сделать, — это извиниться.

И все же почему так много?

Редко попадающий в мировые новости Карибский регион сегодня привносит менее 1% в мировой ВВП: ничего общего с большими денежными потоками. Но в Новое время игнорировать его существование на экономической карте мира было невозможно. С XVII по XIX век британцы перевезли через Атлантический океан не менее 3 млн рабов, 65% из них высадив на Карибах. История англосаксонского рабовладения, представлявшего доходный бизнес, разворачивалась в основном на Ямайке, Барбадосе и гряде Малых Антильских островов.

Оттуда с XVII века на рынки Европы поступали сахар и кофейные зерна, наполнявшие казну Британской империи, но добытые бесплатным трудом африканских невольников. Часть из них была уведена в рабство и перепродана как живой товар еще у себя на родине. Но принуждение к труду на Черном континенте и эксплуатация на потогонных плантациях Карибов существенно разнились. Британцы встроили свою экономику в мировую хозяйственную систему. Чем выше был спрос на "колониальные товары" — тем больше их производилось, росло привезенное против воли население и гибли недавно прибывшие — от измождения, побоев и насилия своих хозяев.

Отмена рабовладения британцами в 1834 году последовала за чередой кровопролитных бунтов. Современники приветствовали ее как справедливое деяние. Сегодня на эти события смотрят иначе. Известно, что рабовладельцам Лондон выплатил астрономические компенсации, ради чего взял большую сумму в долг: отчисления по этому кредиту продолжались вплоть до 2015 года. На долю освобожденных выпали более скромные условия: им предложили остаться на своих местах и приступить к отработкам, которые длились, пока очередные волнения не подвели черту под рабовладением уже навсегда.

Утешение униженных

Не только экономическая причина — ведущая ранее роль островов в производстве сахара и кофе, но и нюансы мировой политики влияют на стремление жителей Карибов получить возмещение за то, что продавалось когда-то с такой большой прибылью. С середины XX века Ямайка, Барбадос и их соседи по региону стали независимыми государствами. В отличие от США, где компенсации потомкам рабов — внутреннее дело, для Карибов они вопрос международных отношений. Острова охотно выдвигают претензии, потому что пострадали даже больше Африки. Начиная с 1880-х, европейцы разделили континент между собой, но рабовладение тогда уже было поставлено вне закона. Классическая плантационная система, существовавшая на Ямайке с 1620-х годов, обошла родину большинства рабов стороной.

В XXI веке эта историческая разница отражается на хронологии претензий. В 2012 году на Барбадосе сформировали комитет по требованию репараций. С его подачи в 2014-м образована общекарибская комиссия из представителей 15 государств и выработан план по компенсациям из 10 пунктов. С запозданием, только в нынешнем году, к островной инициативе присоединился Африканский союз. В июле 2023 года состоялся совместный саммит африканцев и карибцев по репарациям Запада: его участники хвалили достигнутое взаимопонимание, а саму встречу назвали "прорывной".

Лидерство в возникающем движении, вероятно, будет оставаться за Карибами. Именно там требование заплатить превратилось в разновидность неоспариваемой местной идеологии, поддержанной властями и ценимой за то, что она позволяет поддерживать чувство национального достоинства. Подробно об этом писал Гонсалвеш, не только премьер Сент-Винсента и Гренадин, но и публицист — автор книги "Дело борьбы за справедливые репарации на Карибах". В согласии с ним обрисовывает свою программу и бывший премьер Ямайки Персиваль Паттерсон: "Мы требуем денежной компенсации за то, что нас самих украли у Африки, как об этом говорил Боб Марли, и одних слов тут недостаточно, нет, требуются существенные суммы денег". О выплатах речь и у премьера Барбадоса Мии Амор Моттли: "Борьба за полную эмансипацию еще далеко не завершена. Поднимем на щит наследие наших предков и приложим силы, чтобы добиться справедливости и репараций для нашего народа", — провозглашает она.

Приключения долговой расписки

Вопрос о том, кто именно может и еще должен заплатить за рабовладение на Карибах, одновременно прост и сложен. В 2023 году на Барбадосе сохраняется латифундия семейства Дракс — потомков первых колонизаторов, прибывших на остров еще в XVII веке. Райские земли, оказавшиеся в их распоряжении, за века стали кладбищем для приблизительно 30 тыс. рабов — отличавшиеся крепкой хваткой Драксы даже опубликовали специализированное руководство о том, как надо обращаться с чернокожими. Наследник мрачного бизнеса сэр Ричард Дракс — в наши дни депутат британского парламента. Позиция народного избранника двойственна: он сожалеет о рабовладении и осуждает все, что с ним связано, но не считает причастным себя лично. Это распространяется на финансы: платить компенсацию британец не намерен, поскольку сам ведет хозяйство гораздо более гуманными методами.

Иначе поступила семья британских аристократов Тревельянов, много заработавших на Карибах, и торговавший рабами Университет города Глазго: признав наследственную вину собственной, они согласились на выплаты в частном порядке. Но чтобы запустить массовую кампанию, этих примеров недостаточно. Знаменитый актер Бенедикт Камбербэтч — его предки владели плантациями в течение столетия — от участия (и комментариев) отказался. Зато известно, что иногда он испытывает угрызения совести: сыгранную им отрицательную роль рабовладельца Камбербэтч однажды назвал своим личным извинением за грехи предков.

Еще более сдержанно правительство Его Величества короля Карла III. Премьер Великобритании Риши Сунак безоговорочно осудил рабовладение, но вместе с тем предпочел не извиняться за него. Такая позиция может показаться странной, только если не принимать в расчет, что политики не просто взвешивают слова, но и не упускают из вида деньги. Так, в 2008 году США принесли извинения афроамериканцам за бесправную жизнь их предков, но подобрав слова таким образом, чтобы любые иски о получении финансовой компенсации полностью исключались.

Изъять неизвлекаемое

Заслуживают ли тем не менее жители Карибов этих выплат? Полуофициальная позиция Запада заключается в том, что нет. В июле 2023 года суд острова Мартиника (на Карибах, но в составе Франции) отверг претензии местных жителей с ясной формулировкой: те не смогли доказать, что страдания их предков оказали определяющее воздействие на их собственную жизнь. Рабовладение Париж отменил еще в 1848 году. Это значит, с точки зрения судей, что ныне живущие поколения не имеют прямого отношения к чужому горю и лучше бы без повода не напоминали бы про него.

Премьер Сент-Винсента и Гренадин Гонсалвеш отвечает на это, что западное благосостояние не возникло на пустом месте, а прямо связано со сверхприбылями эры колоний. "Вспомните, что доходы, извлеченные благодаря работорговле и рабовладению, ушли на промышленную революцию и помогли заложить основы благосостояния Запада", — взывает он. Премьер Барбадоса Моттли даже еще категоричнее. На ее взгляд, глобальное изменение климата — как результат индустриализации — в конечном счете прямое следствие принуждения рабов к труду, в XXI веке повторно бичующее их неповинных потомков. Среди стран, которым угрожает повышение уровня океана, — впереди острова Карибского моря. Если не за рабовладение, то за побочные эффекты несоразмерного промышленного роста Запад все же обязан заплатить Карибам, не сомневаются на Барбадосе.

Способов принудить к этому у островитян, правда, немного. Помимо трудностей на межконтинентальных переговорах, карибцы угрожают выходом из Британского содружества, поскольку надежды на помощь королевской фамилии в получении извинений не оправдались. "Сепаратизм" в регионе начался еще при жизни королевы Елизаветы II, когда в 2021 году о полной независимости и введении президентского правления вместо британской монархии объявил Барбадос. На очереди Ямайка, визит на которую принца Уильяма оказался провальным: готового сожалеть, но не платить аристократа всюду преследовали участники протестов. Пока островитяне готовятся дать отставку королю, их политики не перестают сетовать, что Лондон отказывается принять их аргументы даже в отрыве от планов получить конкретную сумму денег. Одно из последних предложений карибцев: заплатить долг не чеком, а трансфером технологий для преодоления отсталости. Но и на это как в Европейском союзе, так и в Туманном Альбионе не дают утвердительного ответа.

Игорь Гашков