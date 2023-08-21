Премьер Греции пообещал президенту Украины участвовать в восстановлении страны

Кириакос Мицотакис также обсудил с Владимиром Зеленским, как можно более методично поддерживать безопасность, а также восстановление Одессы

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Афины будут участвовать в усилиях по восстановлению экономики Украины. Об этом глава правительства сказал во время совместных заявлений с Зеленским в своей афинской резиденции, которые транслировал греческий телеканал ERTnews.

"Греция будет участвовать в титанических усилиях по реконструкции и восстановлению вашей страны, используя наш большой опыт в строительном секторе с помощью партнерства между государственными и частными организациями и имея серьезные возможности в области оцифровки, здравоохранения, реставрации памятников культуры, с акцентом, как мы и обсуждали, на Одессу, исторический центр которой, как известно, при поддержке моей страны был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО", - сказал Мицотакис.

Он отметил, что обсудил с президентом Украины, как можно "более методично поддерживать безопасность, а также восстановление этого города, который так связан с историей двух государств".

Кроме того, Мицотакис отметил, что гуманитарная и оборонная помощь Афин Киеву "была с самого начала практической". "И, как мы обсудили, она будет продолжена. Порт Александруполиса уже является узлом для отправки помощи со стороны союзников, подчеркивая его уникальное геополитическое значение для Украины, а также для всего восточного фланга НАТО", - сказал греческий премьер.

Мицотакис добавил, что Александруполис вскоре станет воротами для поставок природного газа для многих балканских стран, а также Украины. "Александруполис вскоре станет городом, являющимся одновременно воротами для природного газа. Таким образом, будут покрываться не только наши собственные потребности, но и потребности многих балканских стран, государств Восточной Европы и, почему бы нет, потребности Украины", - подчеркнул премьер Греции.

Одесса и греки

Одесса, бывшая в XIX веке городом Российской империи, связана с историей Греции прежде всего потому, что отсюда началась национально-освободительная революция греков 1821-1829 годов против Османской империи. В Одессе зародилась тайная организация - "Филики Этерия" ("Дружеское общество"). Она была создана греческими патриотами с целью подготовить и поднять восстание греков против турецкого господства. В 2022 году МИД Греции пообещал осуществить финансирование оцифровки части архивов Одессы, связанных с историей присутствия греков в этом городе.

В январе 2023 года Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО принял решение о включении исторического центра города-порта Одесса в список всемирного наследия. Это решение признает выдающуюся универсальную ценность объекта и обязанность всего человечества защищать его, говорилось в заявлении международной организации.