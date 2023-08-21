Швейцарские военные пройдут совместную тренировку с французскими летчиками

В программе подготовки задействуют пять самолетов F/A-18

ЖЕНЕВА, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Швейцарии пройдут с 21 по 25 августа совместную тренировку с французскими летчиками. Всего на авиабазе Люксей будут обучаться 46 швейцарцев, в том числе военные летчики, механики и военные полицейские, сообщило швейцарское правительство на своем сайте.

В программе подготовки будут задействованы пять самолетов F/A-18. "Этот учебный модуль, имеющий название PALUX, позволит сравнить собственные возможности с возможностями ВВС Франции, развить и улучшить их с точки зрения совместимости, - говорится в сообщении. - Это обучение также даст возможность пяти молодым швейцарским летчикам завершить тактическую подготовку в качестве ведомых". Швейцарские летчики "будут, с одной стороны, осваивать основы службы воздушной полиции, а с другой, проверят и углубят свои знания и возможности в сфере транснациональной воздушной обороны".

Обучение швейцарских военнослужащих осуществляется на основе двустороннего соглашения между Швейцарией и Францией. Как подчеркнули в Берне, в воздушном пространстве Швейцарии у ВВС нет возможностей для полновесной подготовки в соответствии с международными стандартами из-за "малого числа тренировочных секторов", а также ввиду ограничений по высоте и скорости, большой интенсивности гражданского воздушного сообщения и значительной плотности жилой застройки.