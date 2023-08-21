В Греции заверили Украину в продолжении оказания военной и гуманитарной поддержки

Премьер-министр страны Кириакос Мицотакис и украинский президент Владимир Зеленский подписали совместную декларацию двух государств "о евроатлантической интеграции Украины"

АФИНЫ, 21 августа. /ТАСС/. Греция будет и впредь оказывать военную, техническую и гуманитарную поддержку Украине, а также содействовать усилиям НАТО по помощи Киеву. Об этом говорится в совместной декларации двух стран "о евроатлантической интеграции Украины", которую подписали в понедельник в Афинах после переговоров премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и президент Украины Владимир Зеленский.

В документе, в частности, указывается, что Греция продолжит поддерживать "сильную и эффективную политическую и материальную поддержку Североатлантического альянса Украине, чтобы обеспечить ее способность эффективно защищать свою территорию на суше, на море и в воздухе". "Украина высоко ценит всю важную практическую помощь, оказанную ей Греческой Республикой и ее народом для укрепления обороноспособности, Греция продолжит оказывать военную, техническую, оборонную и гуманитарную поддержку Украине", - говорится в документе.

Отмечается, что Греция берет обязательства по участию вместе с международными организациями, союзниками и партнерами в восстановлении и реконструкции Украины после военных действий. По мнению двух стран, "безопасность Украины жизненно важна для стабильности евроатлантического региона", они "полностью поддерживают Совет НАТО - Украина как форум для дальнейшего развития и расширения текущего сотрудничества, чтобы помочь Украине завершить свой путь в евроатлантическую семью".

В декларации подчеркивается, что "Греческая Республика поддерживает вступление Украины в члены НАТО, когда на это согласятся союзники и будут выполнены предварительные условия, прописанные в декларации Вильнюсского саммита НАТО".