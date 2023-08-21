Источник: генеральный секретарь ООН направил личное послание послу России на Кипре

В послании Антониу Гутерриша в том числе упоминалось о плодотворной совместной работе в рамках реализации специальных гуманитарных программ всемирной организации на Северном Кавказе в начале 2000-х годов, сообщил собеседник агентства

НИКОСИЯ, 21 августа. /ТАСС/. Cпецпредставитель генсека ООН на Кипре Колин Стюарт передал личное послание от главы международной организации Антониу Гутерриша послу РФ в Никосии Мурату Зязикову во время состоявшейся между ними встречи. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС ооновский дипломатический источник.

В послании Гутерриша в том числе упоминалось о плодотворной совместной работе в рамках реализации специальных гуманитарных программ ООН на Северном Кавказе в начале 2000-х годов. Будущий генсек ООН приезжал в 2006 году в качестве верховного комиссара по делам беженцев в Ингушетию, которую тогда возглавлял Зязиков.

По словам источника, Стюарт, который одновременно является командующим Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК), и посол Зязиков во время встречи обсудили недавний инцидент в буферной зоне в местечке Пила.

Совет Безопасности ООН, как ожидается, проведет 21 августа консультации по инциденту с миротворцами всемирной организации на Кипре. Стюарт по видеосвязи проинформирует членов Совбеза об обстоятельствах произошедшего. Российская сторона уверена, что позиция по этому вопросу будет сформулирована адекватно и четко, говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.