Румынский премьер выступил за начало переговоров о присоединении Украины к ЕС в 2023 году

Марчел Чолаку также предложил ввести европейский механизм перевозки зерновых

БУХАРЕСТ, 21 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку высказался за начало переговоров о присоединении Украины к Евросоюзу в 2023 году. Об этом глава румынского кабмина написал в соцсети X (ранее Twitter) после беседы в Афинах с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях встречи глав государств и правительств Юго-Восточной Европы.

"Поддерживаем начало переговоров о присоединении [Украины] к ЕС в этом году. Румыны на Украине имеют нашу общую поддержку", - написал он.

В ходе встречи в Афинах Чолаку предложил ввести европейский механизм перевозки зерновых. "Премьер предложил европейский механизм управления перевозкой зерновых и выделение дополнительных фондов для агропродовольственной промышленности и развития соответствующей инфраструктуры", - указывается в сообщении пресс-службы румынского кабинета.

Чолаку также предложил развивать совместные региональные проекты в области энергетики, торговли и борьбы с гибридными угрозами.