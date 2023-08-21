На Украине заявили, что договорились с Грецией о переговорах по гарантиям безопасности

Газета Kathimerini ранее сообщила, что Афины при участии Вашингтона ведут переговоры с Киевом о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о достижении договоренностей с Грецией по началу двусторонних переговоров о гарантиях безопасности.

"Греция. Вместе с президентом [Украины Владимиром Зеленским] встретился с премьер-министром [Греции] Кириакосом Мицотакисом. <...> Договорились, что будет начат двусторонний процесс переговоров по гарантиям безопасности для Украины", - написал он в своем Telegram-канале.

11 августа газета Kathimerini сообщила, что Греция при участии США ведет переговоры с Украиной о заключении двустороннего соглашения по предоставлению гарантий безопасности. По данным издания, Афины и Киев недавно провели прямые переговоры, чтобы заключить двустороннее соглашение, результатом которого станет своего рода обязательство со стороны Греции предоставить гарантии безопасности в нескольких секторах, а не только в обороне. Газета отметила, что в этих контактах принимают участие и американцы.

Коммунистическая партия Греции выразила обеспокоенность сообщениями о подобных планах греческого правительства и потребовала опубликовать содержание этого "опасного соглашения".

Ермак 8 августа сообщил, что, как надеются в Киеве, первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности с европейскими странами будут заключены до конца года. По его словам, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи (G7) на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Позже к декларации присоединилась Греция. Ермак сообщил, что Украина и Великобритания уже начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина проводит с США.

После принятия декларации, которая, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.