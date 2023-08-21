21 августа, 20:32,
обновлено 21 августа, 21:14
Кризис в Сирии

СМИ: сирийские ПВО отражают израильскую ракетную атаку на Дамаск

По данным агентства SANA, ВВС Израиля наносят удары по военным позициям в окрестностях столицы Сирии

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Израильские ВВС наносят ракетные удары по военным позициям в окрестностях Дамаска. Как сообщило агентство SANA, средства противовоздушной обороны (ПВО) республики ведут огонь по воздушным целям в небе над южными и юго-восточными пригородами столицы.

Вещающий из Дубая телеканал Al Hadath передал, что удары наносятся по районам вблизи международного аэропорта Дамаска, где размещены склады с оружием шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

7 августа израильские самолеты атаковали западное предместье Эль-Кисва и аэродром Димас. Как заявил представитель командования ВС арабской республики, при отражении израильской агрессии погибли четверо сирийских военнослужащих, четверо получили ранения. 

Теги:
СирияКризис в СирииИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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