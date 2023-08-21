На Украине заявили о регулярных случаях утечки информации

Замминистра обороны страны Анна Маляр сообщила, что "это бывает и от самих военных"

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила о регулярных случаях утечки информации, в том числе от украинских военных.

"К сожалению, мы постоянно сталкиваемся с утечкой информации. Это бывает и от самих военных, тут нечего скрывать, мы над этим работаем", - сказала она в эфире телеканала "Рада".

По ее словам, некоторые случаи утечки информации приводят к срывам запланированных операций и гибели украинских военных.

Маляр 21 августа заявила, что публикации в СМИ информации о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) привели к авиационным ударам по ее подразделениям.

16 августа обозреватель журнала Forbes Дэвид Экс информировал, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино Запорожской области последнее крупное резервное подразделение - 82-ю десантно-штурмовую бригаду, укомплектованную бронемашинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

Днем ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения российской группировки войск за сутки отразили три атаки штурмовых отрядов 82-й десантно-штурмовой бригады стратегического резерва ВСУ в районе Работина. По словам Конашенкова, потери противника составили свыше 200 украинских военнослужащих, 5 танков, 6 боевых машин пехоты, 2 боевые бронированные машины, 2 автомобиля и 2 гаубицы "Мста-Б".