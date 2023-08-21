21 августа, 20:58
Военная операция на Украине

Болгария может начать поставки Украине советского бронированного транспорта в октябре

Украинский министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что София также может принять участие в подготовке военнослужащих ВСУ

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Болгария в конце сентября - начале октября может начать передачу Украине бронированного транспорта советского образца. Об этом заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым в Одессе.

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"Как только в сентябре парламент возобновит заседания, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября - началу октября мы будем уже иметь ратификацию этого соглашения [о передаче техники]. И я думаю, что тогда сможет начаться передача", - приводит слова Тагарева украинское агентство Укринформ.

Министр обороны Украины в свою очередь заявил, что Болгария также может принять участие в подготовке украинских военных. "Рассмотрели возможность подготовки болгарской стороной военнослужащих ВСУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) и взаимодействие с партнерами в рамках различных программ европейского сообщества, в том числе возможность реабилитации наших раненых воинов на территории Болгарии", - приводит слова Резникова Минобороны Украины.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине. 

Теги:
БолгарияУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеРезников, Алексей Юрьевич
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