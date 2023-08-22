В ЮАР откроется саммит БРИКС

На мероприятие пригласили более 60 глав государств и правительств стран Африки и развивающихся государств других регионов мира

ЙОХАННЕСБУРГ, 22 августа. /ТАСС/. XV саммит группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) открывается в южноафриканском Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Его главная тема - "БРИКС и Африка - партнерство в интересах ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности".

Председатель саммита президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил в Йоханнесбург более 60 глав государств и правительств стран Африки и развивающихся государств других регионов мира. Саммит продлится три дня.

В завершающий день саммита пройдет встреча в формате "Друзей БРИКС", которая, согласно планам ЮАР, должна стать форумом глобального Юга, многократно усилить его позиции в мире и поставить в повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений. При этом группа БРИКС, по мнению Южно-Африканской Республики, должна стать лидером глобального Юга и возглавить процесс создания более справедливого международного порядка.

Участие России

На саммите выступит и президент России Владимир Путин. Очно в Йоханнесбурге он присутствовать не будет, но присоединится к коллегам по видеосвязи. В Кремле подчеркивали, что, несмотря на такой формат, участие российского лидера во встрече будет полноценным.

Представители ЮАР как страны - хозяйки саммита также подтверждали, что Путин сможет подключиться ко всем сессиям и переговорам, которые проведут руководители государств. Они отмечали, что участие по видеосвязи не является чем-то необычным, и напоминали, что "в последние годы многочисленные заседания и встречи БРИКС проходили онлайн".

В МИД ЮАР говорили, что выбор в пользу такого формата был сделан консенсусно, всеми лидерами "пятерки". Ранее Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест российского президента по обвинению в "незаконной депортации" украинских детей. В Москве отвергли подобные обвинения, назвали возмутительной даже "саму постановку вопроса", а также указали, что Россия не признает юрисдикцию МУС, поэтому решения суда являются для нее ничтожными.

При этом в контексте саммита, по словам посла по особым поручениям по Азии и БРИКС в МИД ЮАР, шерпы ЮАР в БРИКС Анила Суклала, российская сторона не захотела создавать проблем для ЮАР в связи с ордером.

Сам Путин, выступая на саммите Россия - Африка в конце июля, выразил уверенность, что встреча БРИКС пройдет на самом высоком уровне. Он заверял, что со своей стороны Москва сделает для этого все необходимое. Позже в беседе с журналистами глава российского государства признался, что его присутствие в стране сейчас важнее поездки на саммит БРИКС. Он обратил внимание, что находится в постоянном контакте со всеми партнерами по "пятерке".

Культура диалога в БРИКС

Очно Российскую Федерацию в Йоханнесбурге будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Как отмечала официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, такая формула участия в саммитах Москвой "применялась неоднократно". 20 июля российский министр обсудил с главами МИД других стран БРИКС подготовку к саммиту в ЮАР, а также развитие и укрепление стратегического партнерства "пятерки".

В статье для южноафриканского журнала "Убунту", опубликованной перед саммитом, Лавров подчеркнул, что страны БРИКС умеют находить "точки соприкосновения и "развязки" даже по самым сложным вопросам" благодаря сформированной культуре диалога. По его словам, стратегическое партнерство в рамках БРИКС сегодня набирает обороты.

После ЮАР председательство в БРИКС перейдет к России, а саммит планируется провести в Казани. Замглавы МИД РФ, шерпа в БРИКС Сергей Рябков полагает, что состав саммита БРИКС в Казани также будет шире нынешней пятерки участников.

Усиливающие позиции БРИКС в мире

На страны БРИКС, согласно подсчетам специалистов ООН, приходится 42% населения Земли, 27% мирового ВВП и около 29% международной торговли. При этом экономические позиции БРИКС быстро усиливаются, объединение с небывалой для предыдущих эпох скоростью превращается в ключевую структуру всей системы международных отношений, вокруг которой создается новый и мощный полюс влияния.

Согласно оценке Международного валютного фонда, в этом году страны БРИКС обогнали государства Группы семи (G7) по такому ключевому показателю развития, как ВВП, в пересчете на паритет покупательной способности. Для БРИКС его объем составляет $56 трлн, для G7, которая включает США, - $52 трлн.

Лидерство в мировой экономике, которое переходит к БРИКС, начинает распространяться и на сферу геополитики, отмечают в ЮАР. В процессе кристализации нового мирового полюса влияния ключевую роль играет, по мнению местных аналитиков, Африка. Бурно развивающийся континент постоянно усиливает свои позиции благодаря быстрому росту населения, природным богатствам и желанию добиться поступательного развития и процветания.

БРИКС и Африка видят своей приоритетной задачей продвижение по пути создания в мире многополярности и новой архитектуры безопасности, заявили ТАСС в МИД ЮАР. "В лице БРИКС мы имеем одного из главных строителей фундамента нового, более справедливого и безопасного миропорядка, - подчеркнул собеседник агентства. - Мы хотим жить в условиях более предсказуемого, инклюзивного, справедливого и устойчивого мирового порядка".

В свою очередь министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила накануне открытия саммита, что его роль состоит в создании новой и более справедливой системы международных отношений.

Повестка саммита

На нынешнем саммите на повестке дня лидеров стран БРИКС стоят три блока вопросов, сообщили ТАСС в организационных структурах встречи. Это укрепление и расширение сотрудничества в экономике и финансах; дальнейшая координация действий в политике и сфере безопасности; внимание к гуманитарной области и поощрение различных форм взаимодействия народов объединения на социальном и культурном уровне. При этом руководители стран БРИКС исходят из того, что основой отношений между государствами-членами являются взаимное уважение, равенство, открытость и консенсус. Эти принципы также должны распространяться на все международные организации и в первую очередь ООН.

На саммите будут обсуждать вопросы, вызывающие озабоченность лидеров БРИКС. Среди них применение некоторыми странами односторонних ограничительных мер, которые несовместимы с Уставом ООН. Подобная политика санкций самым негативным образом отражается на международных отношениях и способности человечества решать стоящие перед ним проблемы.

Вопросы энергетики занимают важное место в повестке саммита. В ходе подготовки встречи в Йоханнесбурге отмечалось, что энергетическая безопасность является фундаментом экономического развития, социальной стабильности и благополучия всех народов мира. При этом необходимо обеспечить стабильные поставки энергетических ресурсов на мировые рынки.

В повестку дня саммита также включены вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом. В выносимых на встречу документах подчеркивается, что при противодействии терроризму необходим комплексный подход, который должен исключаться двойные стандарты. При этом особое внимание следует уделять социальным сетям, которые используются террористическими группировками для вербовки новых членов и подстрекательства к насилию.

Проблемы расширения

Мощный рост влияния БРИКС в мире привел к тому, что многие страны захотели вступить в эту группу. В последнее время объединение БРИКС столкнулось с ситуацией, когда многочисленные страны мира (более 50) настойчиво обращаются с просьбой принять их, заявил ТАСС Суклал.

"Задача выработки концепции, принципов, стандартов, критериев и правил расширения БРИКС была поставлена в 2022 году лидерами стран группы по итогам работы их саммита, прошедшего под председательством Китая, - отметил он. - Есть принципиальное решение лидеров стран - членов группы о том, что БРИКС будет расширяться". Суклал заметил, что с января шерпы стран БРИКС занимались подготовкой концепции расширения и принципами его реализации.

Этот документ поступил на рассмотрение саммита в Йоханнесбурге. Как сообщила накануне открытия встречи глава МИД ЮАР, формальные заявки на вступление в БРИКС подали 22 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Нигерия, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия. "Именно лидеры на нынешнем саммите примут окончательное решение по вопросу расширения БРИКС", - указала она.

Единая валюта БРИКС - время еще не пришло

В последние месяцы в БРИКС велись интенсивные консультации по проекту возможного запуска единой валюты группы, однако пока соответствующего решения нет, сообщил ТАСС представитель МИД ЮАР. Задача появления единой валюты БРИКС пока находится в стадии предварительного изучения", отметил собеседник агентства. По его словам, этот вопрос обсуждается внутри БРИКС в его "концептуальной форме".

В свою очередь Суклал сообщил, что вопрос о единой валюте БРИКС готовится экспертами группы. "Но сначала необходимо заложить для единой валюты базу внутри БРИКС, - заявил шерпа. - Ее фундаментом должно стать увеличение объемов использования странами - членами БРИКС своих национальных валют во взаимной торговле и инвестициях. Между странами БРИКС есть соглашения о торговле в нацвалютах, и мы полны решимости их реализовать". При этом Суклал отметил, что ЮАР, являясь председателем БРИКС, рассматривает вопросы реформы мировой финансовой архитектуры как приоритетные.

В ЮАР существует мнение, что сейчас еще рано бросать прямой вызов доллару США. Пандор признала, что в мире, в том числе в странах БРИКС, идут дискуссии о том, каким образом можно уйти от доллара. По ее словам, это в меньшей степени направлено против доллара как такового, речь идет в первую очередь об укреплении позиций других валют.

Задача - консолидация позиций глобального Юга

В последний день работы саммита, 24 августа, состоятся встречи в рамках "Диалог БРИКС - Африка" и "Диалог Друзей БРИКС плюс". Рамапоса пригласил в Йоханнесбург лидеров 67 стран глобального Юга. Приглашены также 20 высокопоставленных лиц, которые руководят международными организациями и объединениями глобального Юга. Будут представлены Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Карибское сообщество (КАРИКОМ), Группа семидесяти семи, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. В саммите также примет участие генсек ООН Антониу Гутерриш, он намерен указать в выступлениях на необходимость борьбы с изменениями климата и реформы мировой финансовой системы.

ЮАР стремится консолидировать позиции глобального Юга и при лидерстве БРИКС поставить в мировую повестку дня кардинальную реформу всей системы международных отношений, отмечает местная медиагруппа SABC. Результат этой попытки ЮАР как председателя БРИКС является наряду с вопросом расширения одним из главных неизвестных открывающегося саммита. Но ответ на него будет дан уже на этой неделе.