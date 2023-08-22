Лидеры стран Западных Балкан, Украина и Молдавия высказались в Афинах за расширение ЕС

В декларации этих государств отмечается, что страны имеют "общее европейское наследие, историю и будущее, определяемые общими возможностями и вызовами"

АФИНЫ, 22 августа. /ТАСС/. Лидеры государств Западных Балкан, Украины и Молдавии выступили за дальнейшее расширение Евросоюза. Об этом говорится в Афинской декларации, которую приняли в понедельник на состоявшемся в греческой столице неформальном ужине, посвященном европейскому будущему Западнобалканского региона по случаю 20-летия саммита ЕС - Западные Балканы.

Участники неформальной встречи выразили мнение, что, как и говорилось на саммите ЕС - Западные Балканы 20 лет назад, Западнобалканский регион "принадлежат Европейскому союзу". "Мы твердо верим, что сегодня это утверждение остается как никогда актуальным", - говорится в декларации. "Мы подчеркнули, что Западные Балканы, Украина и Республика Молдова, которые географически соседствуют с государствами - членами ЕС, имеют общее европейское наследие, историю и будущее, определяемые общими возможностями и вызовами. В качестве стратегического вклада в мир, безопасность и стабильность в Европе важно, чтобы эти регионы воспринимались как полноправные члены европейской семьи", - подчеркивается в документе.

Лидеры собравшихся стран обсудили в Афинах, что нужно предпринять, чтобы воплотить это видение Европы в жизнь. "Мы подчеркнули важность постановки цели по обогащению Евросоюза за счет включения в него Западных Балкан, Украины и Республики Молдова. Мы подчеркнули необходимость активизации и переориентации процесса расширения, который был бы осязаемым, заслуживающим доверия и не давал возможности обходить поставленные условия. Мы выразили наше обязательство поддержать Украину и Молдавию в следующих шагах в процессе их вступления, как только они завершат необходимые реформы", - отмечено в декларации.

Лидеры 11 стран - участниц неформальной встречи также выразили поддержку "независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ" и осудили специальную военную операцию России на Украине.

Декларацию подписали президент Сербии Александар Вучич, Молдавии Майя Санду, Украины Владимир Зеленский, Черногории Яков Милатович, премьер-министры Греции Кириакос Мицотакис, Румынии Марчел Чолаку, непризнанного Косова Албин Курти, председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Боряна Кристо, премьеры Северной Македонии Димитар Ковачески, Болгарии Николай Денков и Хорватии Андрей Пленкович в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.