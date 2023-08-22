Премьер Японии поручил принять необходимые меры в связи с планами запуска спутника КНДР

Фумио Кисида также потребовал приготовиться к "непредвиденной ситуации"

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида поручил принять все необходимые меры в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли и готовиться к "непредвиденной ситуации". Об этом сообщило правительство Японии.

Соответствующим службам дано указание собирать и анализировать всю доступную информацию, а также сотрудничать с США и Южной Кореей, чтобы потребовать от КНДР отказаться от планов запуска.

Береговая охрана Японии сообщила в ночь на 22 августа, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа.

Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.

Южнокорейская разведка позднее утверждала, что КНДР готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника.