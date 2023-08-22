СМИ сообщили о ранении сирийского военного при отражении израильской атаки на Дамаск

По данным агентства SANA, средства ПВО арабской республики открыли огонь по воздушным целям, поразив несколько ракет

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетные удары израильских ВВС по военным позициям в окрестностях Дамаска. Об этом сообщил агентству SANA представитель командования ВС арабской республики.

По его сведениям, при отражении израильской атаки получил ранение один сирийский военнослужащий, нанесен также материальный урон.

"Нападение израильских агрессоров было совершено в 23:05 (совпадает с московским - прим. ТАСС), противник нанес ракетные удары со стороны оккупированных Голанских высот, - указал военпред. - Средства ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив несколько ракет в небе над южными и юго-восточными пригородами столицы".

Вещающий из Дубая телеканал Al Hadath передал, что удары были нанесены по трем военным объектам вблизи международного аэропорта Дамаска, где размещены склады с оружием шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

7 августа самолеты ВВС Израиля атаковали западное предместье сирийской столицы Эль-Кисва и аэродром Димас. При отражении израильского нападения погибли четверо военнослужащих, четверо получили ранения. МИД Сирии в своем заявлении решительно осудил продолжающиеся агрессивные действия со стороны Израиля, которые несут угрозу миру и безопасности, и потребовал от Совбеза ООН положить им конец.

Согласно данным Al Hadath, с начала 2023 года Израиль 22 раза атаковал территорию Сирии. Было поражено свыше 50 наземных целей, погибли 28 сирийских военнослужащих и 22 бойца проиранских шиитских формирований.