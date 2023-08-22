СМИ: саммит США, Японии и Южной Кореи повышает вероятность "термоядерной войны"

Лидер Соединенных Штатов Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече в Кэмп-Дэвиде обсуждали некоторые вопросы, в том числе Корейскую Народно-Демократическую Республику

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Реализация договоренностей, достигнутых во время саммита Японии, США и Южной Кореи 18 августа, в ходе учений Ulchi Freedom Shield повысит вероятность возникновения "термоядерной войны" на Корейском полуострове. Такой комментарий опубликовало государственное информационное агентство КНДР ЦТАК.

"Если на этих военных учениях, в которых задействованы людские и материальные ресурсы не только США и враждебных сил, но и их сателлитов, будут реализованы пункты соглашений, cфабрикованных на переговорах [лидеров США, Японии и Южной Кореи] в [загородной резиденции американского лидера в] Кэмп-Дэвиде, то возможность вспышки термоядерной войны на Корейском полуострове будет более реальной", - говорится в нем.

"На Корейском полуострове час от часу небывалая в истории термоядерная война становится реальностью", - отмечается в первом предложении комментария.

Президент США Джо Байден, премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Республики Корея Юн Сок Ёль на встрече в Кэмп-Дэвиде обсуждали некоторые вопросы, в том числе КНДР. В частности, они подтвердили приверженность полной денуклеаризации КНДР и заявили, что к концу 2023 года начнут обмениваться информацией об осуществляемых Пхеньяном ракетных пусках в реальном времени. Кроме того, в совместном заявлении отмечалось, что стороны уже испытали в середине августа морскую систему предупреждения о запусках баллистических ракет. Вашингтон, Токио и Сеул также сообщили о намерении создать новую рабочую группу по борьбе с киберугрозами со стороны КНДР.

Совместные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield начались 21 августа и продлятся до 31 августа. Во время маневров военные отработают сценарий полномасштабный войны, пройдут как полевые, так и командно-штабные учения на основе компьютерных симуляций, а также учения по гражданской обороне. В рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений. Ожидается также участие представителей государств - членов Командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции. На время учений в Сеуле повысили уровень готовности на случай возможных ответных шагов со стороны КНДР.