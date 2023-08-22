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Кризис в Сирии

Двое бойцов "Хезболлах" погибли во время атаки израильских ВВС на Дамаск

Есть раненые

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Отряды шиитской милиции "Хезболлах", сражающиеся на стороне сирийской армии, понесли потери в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска. Как сообщил телеканал Al Hadath, погибли по меньшей мере двое шиитских бойцов, есть раненые, их численность уточняется.

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По информации телеканала, удары были нанесены израильскими ВВС по оружейным складам в нескольких километрах от международного аэропорта Дамаска.

Ранее представитель командования ВС арабской республики заявил агентству SANA, что при отражении израильской атаки получил ранение один сирийский военнослужащий и был нанесен материальный урон. По его сведениям, агрессивное нападение было совершено со стороны оккупированных Голанских высот. Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив несколько ракет в небе над южными пригородами столицы, указал военпред.

7 августа самолеты ВВС Израиля атаковали юго-западное предместье Эль-Кисва и аэродром Димас. В результате израильского нападения погибли четверо военнослужащих, четверо получили ранения. МИД Сирии в своем заявлении решительно осудил продолжающиеся агрессивные действия со стороны Израиля, которые несут угрозу миру и безопасности, и потребовал от Совбеза ООН положить им конец. 

Теги:
СирияКризис в СирииИзраиль
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