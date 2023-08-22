Двое бойцов "Хезболлах" погибли во время атаки израильских ВВС на Дамаск

Есть раненые

БЕЙРУТ, 22 августа. /ТАСС/. Отряды шиитской милиции "Хезболлах", сражающиеся на стороне сирийской армии, понесли потери в результате ракетной атаки Израиля на окрестности Дамаска. Как сообщил телеканал Al Hadath, погибли по меньшей мере двое шиитских бойцов, есть раненые, их численность уточняется.

По информации телеканала, удары были нанесены израильскими ВВС по оружейным складам в нескольких километрах от международного аэропорта Дамаска.

Ранее представитель командования ВС арабской республики заявил агентству SANA, что при отражении израильской атаки получил ранение один сирийский военнослужащий и был нанесен материальный урон. По его сведениям, агрессивное нападение было совершено со стороны оккупированных Голанских высот. Сирийские средства ПВО открыли огонь по воздушным целям, поразив несколько ракет в небе над южными пригородами столицы, указал военпред.

7 августа самолеты ВВС Израиля атаковали юго-западное предместье Эль-Кисва и аэродром Димас. В результате израильского нападения погибли четверо военнослужащих, четверо получили ранения. МИД Сирии в своем заявлении решительно осудил продолжающиеся агрессивные действия со стороны Израиля, которые несут угрозу миру и безопасности, и потребовал от Совбеза ООН положить им конец.