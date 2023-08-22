Генпрокуратура Венесуэлы обвинила экс-мэра Каракаса в госизмене

Ведомство попросило Испанию выдать политика

КАРАКАС, 22 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы выдвинула в отношении бывшего мэра Каракаса Антонио Ледесмы обвинения в государственной измене из-за заявленных планов сопротивления правительству страны и просит Испанию выдать политика.

"В связи с планом, о котором заявил этот гражданин, мы просим выдать ордер на арест Антонио Ледесмы по обвинению в государственной измене, сговоре и подстрекательстве к совершению преступления", - сказал генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб в понедельник на пресс-конференции.

Ранее в интервью журналистке Патрисии Полео Ледесма сказал, что он и его сторонники намерены "до конца" добиваться регистрации Марии Корины Мачадо кандидатом от оппозиции на президентских выборах 2024 года, и призвал к "гражданскому неповиновению". Он также утверждал, что находится в контакте с некоторыми венесуэльскими военными. По мнению генпрокурора, эти заявления являются подстрекательством к мятежу. "Генпрокуратура снова выполняет формальности для того, чтобы Испания наконец выдала Венесуэле этого человека", - добавил глава ведомства.

Ранее власти Венесуэлы запретили Мачадо занимать государственные посты из-за обвинений, предъявленных ей в 2015 году.