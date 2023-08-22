Кисида сообщил о готовности системы ПРО Японии в связи с планами КНДР запустить спутник

Глава японского правительства отметил, что готовящийся пуск является прямым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Система ПРО Японии в связи с планами КНДР в ближайшее время осуществить запуск искусственного спутника Земли приведена в полную готовность. Об этом журналистам сообщил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"На случай маловероятного падения [частей ракеты или самой ракеты] на нашей территории в полную готовность приведены корабли Сил самообороны, оснащенные комплексами Aegis, и размещенные в префектуре Окинава системы [Patriot] PAC-3", - отметил Кисида. Глава японского правительства подчеркнул, что готовящийся пуск является прямым нарушением действующих резолюций Совбеза ООН, и призвал Пхеньян отказаться от соответствующих планов.

Премьер-министр Японии напомнил, что 22 августа поручил профильным министерствам и ведомствам принять все необходимые меры в связи с планами КНДР запустить искусственный спутник Земли и готовиться к "любым непредвиденным ситуациям". Кисида добавил, что Япония продолжит обмен информацией и тесное сотрудничество с США и Южной Кореей по всем вопросам, связанным с КНДР.

Береговая охрана Японии сообщила в ночь на 22 августа, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Предыдущая попытка запуска спутник была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. Южнокорейская разведка позднее утверждала, что КНДР готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника.

Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.