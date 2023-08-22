Правительство Японии решило начать сброс воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа

Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что перед принятием решения власти подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить это безопасно

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", - отметил он, подчеркнув, что перед принятием соответствующего решения японские власти еще раз подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить безопасный сброс воды.