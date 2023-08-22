22 августа, 01:29,
обновлено 22 августа, 01:40

Правительство Японии решило начать сброс воды с АЭС "Фукусима-1" 24 августа

AP Photo/ Hiro Komae
© AP Photo/ Hiro Komae

Премьер-министр Фумио Кисида отметил, что перед принятием решения власти подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить это безопасно

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Сброс очищенной от радиоактивных частиц воды с АЭС "Фукусима-1" начнется 24 августа. Об этом на заседании правительства объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

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"Было принято решение начать сброс воды 24 августа, если не возникнет никаких помех с точки зрения погодных условий и условий на море", - отметил он, подчеркнув, что перед принятием соответствующего решения японские власти еще раз подтвердили полную готовность всех профильных министерств и ведомств, а также компании-оператора Tokyo Electric Power осуществить безопасный сброс воды. 

Теги:
ЯпонияКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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