Премьер Госсовета КНР принял делегацию Американо-китайского делового совета

Ли Цян отметил, что взаимодействие двух стран носит взаимовыгодный характер

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Цян принял в Доме народных собраний (парламент) делегацию Американо-китайского делового совета, которая прибыла в Пекин во главе с председателем организации Марком Каспером. Об этом сообщил МИД Китая.

Как уточняется на сайте внешнеполитического ведомства, в ходе встречи глава китайского правительства напомнил, что КНР - крупнейшее развивающееся государство, а Соединенные Штаты - самая большая развитая страна в мире. "Экономическая взаимодополняемость Китая и США сильнее существующей между ними конкуренции", - подчеркнул Ли Цян.

Он отметил, что китайско-американское взаимодействие носит взаимовыгодный характер. "Торгово-экономические отношения, поддерживаемые между КНР и Соединенными Штатами, сталкиваются с трудностями. Обе стороны должны быть искренними, идти друг другу навстречу и прилагать совместные усилия", - добавил премьер.

По его словам, существуют все необходимые условия для того, чтобы Китай и США вместе развивались, сообща вносили вклад в глобальное развитие. Ли Цян поздравил Американо-китайский деловой совет с 50-летием, указав на положительную роль этой организации, которая, как он отметил, способствовала повышению уровня сотрудничества в области торговли и экономики между двумя странами.