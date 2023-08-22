Экс-премьер Таиланда Таксин Чинават вернулся на родину после 15 лет добровольного изгнания

Политика должны доставить сначала в полицейский участок, затем он поедет в Верховный суд

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Бывший таиландский премьер-министр Таксин Чинават вернулся в Таиланд, который он покинул вскоре после государственного переворота 2006 года, следует из данных сервиса Flightradar24.

Частный самолет с политиком на борту приземлился в аэропорту Донмыанг, куда он прилетел рейсом из Сингапура после более чем 15 лет жизни в добровольном изгнании за рубежом. В аэропорту Чинавата встречали его многочисленные сторонники, одетые в красные футболки. В сопровождении своей дочери Пхетхонгтхан Чинават он подошел к портрету короля Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рамы Х) и королевы Сутхиды, преклонил колени и возложил венок из цветков жасмина, символизирующего любовь и уважение. Кадры прибытия Чинавата транслировал телеканал Thai PBS.

Как ожидается, экс-премьера должны доставить сначала в полицейский участок, затем он поедет в Верховный суд, где заслушает вынесенные в его отношении приговоры, там же ему будет избрана мера пресечения. В случае решения о помещении под стражу Чинавата отправят в бангкокскую центральную тюрьму Клонг Прем. Местные СМИ отмечают, что Чинават подаст прошение о помиловании.

Госпереворот и отъезд из страны

74-летний Чинават занимал пост премьера Таиланда с 2001 по 2006 год. Когда он находился на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, группа военных под руководством главнокомандующего сухопутными силами Сонтхи Буньяратглина совершила переворот. Чинават был вынужден остаться за рубежом. Он посетил Таиланд в 2008 году, чтобы предстать перед судом. Политика арестовали, но отпустили на свободу под залог, уже затем он окончательно покинул страну.

Возглавляемая им популистская партия "Тай Рак Тай" была распущена решением Верховного суда. Чинавату запретили заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Он безуспешно пытался получить политическое убежище в Великобритании и в итоге поселился в Дубае.

Момент для возвращения

Суд в Таиланде в 2008 году заочно приговорил Чинавата к двум годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при покупке государственного земельного участка. С апреля 2019 года его также приговорили к различным тюремным срокам, в том числе за злоупотребление должностными полномочиями, уклонение от уплаты налогов и коррупцию. В общей сложности ему грозит 10 лет тюремного заключения.

Местные наблюдатели связывают возвращение Чинавата с усилием позиций партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи"), под руководством которой была сформирована новая правительственная коалиция. "Пхыа Тхаи", которая является фактически преемницей "Тай Рак Тай", пользуется поддержкой политического движения "краснорубашечников", основанного в знак протеста против госпереворота в 2006 году.

Позднее движение стало популярным среди многих жителей королевства, объединив людей разных политических взглядов.

Парламент Таиланда проведет во вторник совместное заседание, в ходе которого рассмотрит выдвинутую "Пхыа Тхаи" на пост премьер-министра кандидатуру Сеттхи Тхависина.