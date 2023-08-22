Китай и КНДР впервые с 2020 года по факту возобновили авиарейсы между двумя странами

Первый рейс выполнила компания Air Koryo

ПЕКИН, 22 августа. /ТАСС/. Китай и КНДР во вторник фактически возобновили авиаперелеты между двумя странами, прерванные с 2020 года. Об этом свидетельствует график рейсов пекинского международного аэропорта Шоуду.

Согласно информации, опубликованной на сайте аэропорта первый самолет из Пхеньяна приземлился в Пекине в 09:17 по местному времени (04:17 мск) - на 33 минуты раньше запланированной посадки. Рейс JS151 выполнила компания КНДР Air Koryo. Вылет в обратном направлении (JS152) 22 августа обеспечит тот же авиаперевозчик в 13:05 (08:05 мск).

Первоначально восстановление рейсов между Китаем и КНДР ожидалось 21 августа. Однако по не указанной причине их отменили.