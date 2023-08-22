Парламент Камбоджи утвердил новое правительство во главе с премьером Хун Манетом

Новый кабмин во главе с премьером 22 августа будет приведен к присяге в королевском дворце

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Национальная ассамблея (нижняя палата парламента Камбоджи) утвердила новое правительство страны во главе с премьер-министром Хун Манетом. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что 22 августа новый кабмин во главе с премьером будет приведен к присяге в королевском дворце, после чего правительство будет считаться окончательно утвержденным.

Занимающий посты заместителя главнокомандующего Королевскими вооруженными силами Камбоджи и командующего сухопутными войсками Хун Манет - старший сын бывшего премьер-министра Хун Сена, который находился у власти 38 лет. В новое правительство вошел также младший сын Хун Сена - 40-летний Хун Мани. Он занял там пост министра социальных дел, по делам ветеранов войны и реабилитации.

Возглавляемая 71-летним Хун Сеном правящая Народная партия Камбоджи (НПК) получила более 82% голосов избирателей на прошедших 23 июля седьмых в современной истории Камбоджи выборах в Нацассамблею. Это обеспечило ей 120 из 125 депутатских мандатов и дало право сформировать новый кабмин. Хун Сен предупредил соотечественников, что не останется на посту премьера, и предложил на эту должность кандидатуру Хун Манета, входящего в высшее руководство НПК.

Хун Манет родился 20 октября 1977 года в провинции Кампонгтям. После окончания средней школы в 1995 году поступил на службу в Королевские вооруженные силы Камбоджи и был отправлен учиться за границу в американскую военную академию Вест-Пойнт. В мае 1999 года он стал первым в истории камбоджийцем, окончившим ее. Позднее в дополнение к своей военной специальности Хун Манет изучал экономику, в 2002 году получил степень магистра в Нью-Йоркском университете. В 2008 году получил степень доктора философии в Бристольском университете (Великобритания).