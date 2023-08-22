Японский эксперт заявил, что цель БРИКС - защита суверенитета

ТОКИО, 22 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Цель государств - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР), а также стран, которые хотят присоединиться к этому объединению, состоит в защите суверенитета. Как отметил в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки, Япония относится с уважением к такому подходу.

"Я думаю, что у G7 и БРИКС разные цели. "Семерка" изначально была создана, чтобы управлять потрясениями в международной экономике, но постепенно становится клубом промышленно развитых стран, чтобы договориться о том, что их нормы и ценности на одной стороне, а также чтобы убедиться, что есть области, где они могут сотрудничать", - пояснил он.

"БРИКС, с другой стороны, пытается стать группой, которая может продвигать и защищать индивидуальный суверенитет и автономию без вмешательства. БРИКС, на мой взгляд, создана не на основе норм и ценностей, а на основе общей цели защитить независимость", - считает эксперт. "Цель БРИКС в защите независимости [ее членов], и Япония уважает это", - заключил Судзуки.

В текущем году в БРИКС председательствует ЮАР. 22-24 августа в Йоханнесбурге пройдет саммит объединения. Шерпа БРИКС от ЮАР Анил Суклал ранее сообщил, что сейчас около 30 государств проявляют интерес к вступлению в БРИКС, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.

С наступлением 2024 года председательство переходит к России.