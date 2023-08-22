Японский эксперт считает, что G7 не может серьезно влиять на решения БРИКС

Профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки отметил, что оба объединения имеют "много возможностей для сосуществования", хотя и "могут находиться в конфронтации"

ТОКИО, 22 августа. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Группа семи и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китая, ЮАР) в реальности могут сосуществовать, но концептуально могут и находиться в конфронтации, и "семерка" мало что может сделать, чтобы повлиять на решения членов БРИКС. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС профессор Токийского университета и эксперт Токийского фонда Кадзуто Судзуки.

"БРИКС, на мой взгляд, создана не на основе норм и ценностей [как G7], а на основе общей цели защитить независимость. В этом смысле БРИКС может противопоставить [себя] нормам и ценностям, которые есть у стран G7, однако это зависит от членов БРИКС. У стран G7 ограниченные возможности для реагирования или подавления решений стран БРИКС", - сказал он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что, хотя "концептуально G7 и БРИКС могут находиться в конфронтации", "в действительности у них много возможностей для сосуществования".

Говоря о странах, которые относят к так называемому глобальному Югу, как обычно называют не поддерживающие односторонние санкции развивающиеся государства с независимой внешней политикой, эксперт отметил, что Япония по-прежнему может поддерживать с ними экономические отношения. "Я думаю, что эти страны так называемого глобального Юга - это партнеры для диверсификации цепочек поставок или альтернативы китайскому рынку. Неважно, хотят ли они присоединиться к БРИКС, поскольку членство в этой организации не означает, что они не могут быть экономическими партнерами Японии", - считает Судзуки.