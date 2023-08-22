22 августа, 03:47,
обновлено 22 августа, 04:10

Источник: Турция продолжает переговоры с ООН и Западом для возобновления зерновой сделки

По информации источника в Анкаре, в ближайшее время республика приложит больше усилий для возобновления работы зернового коридора "на справедливых условиях", которые будут соответствовать ожиданиям всех сторон, в том числе и России

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Турция намерена приложить больше усилий для возобновления зерновой сделки с учетом ожиданий всех сторон, продолжает вести переговоры с ООН и странами Запада по этой теме. Об этом сообщил ТАСС источник в Анкаре.

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«В ближайшее время Турция приложит больше усилий для возобновления работы зернового коридора на справедливых условиях, которые будут соответствовать ожиданиям всех сторон, включая РФ. Для этого Анкара продолжает контакты с ООН и странами Запада», — подчеркнул собеседник агентства.

Министерство обороны РФ ранее заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. 

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