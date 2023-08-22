Парламент Таиланда начал совместное заседание по вопросу выборов нового премьера

Партия "Для тайцев" выдвинет на этот пост бывшего гендиректора строительной компании Sansiri Сеттху Тхависина

БАНГКОК, 22 августа. /ТАСС/. Палата представителей и Сенат Национальной ассамблеи (парламента) Таиланда приступили к проведению совместного заседания, посвященного выборам нового премьер-министра. Об этом сообщил телеканал Thai PBS.

Партия "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") предложит на эту должность бывшего генерального директора строительной компании Sansiri Сеттху Тхависина. Дебаты продлятся до 15:00 (11:00 мск). Затем начнется голосование, которое должно завершиться к 17:30 (13:30 мск).

Коалиция во главе с "Пхыа Тхаи" контролирует 314 депутатских мандатов в 500-местной Палате представителей. Сенаторы также принимают участие в выборах главы правительства, поэтому от их решения будет зависеть, станет ли в итоге Тхависин 30-м премьер-министром Таиланда. Если его кандидатуру парламент не поддержит, то повторно "Пхыа Тхаи" его выдвинуть уже не сможет.

"Пхыа Тхаи" 21 августа официально объявила о формировании правительственной коалиции с участием 10 других партий, куда также вошли представляющие военные круги "Народная государственная сила" ("Пхаланг Прачарат") и "Объединенная таиландская нация" ("Руам Тхаи Сан Чат"), от последней действующий премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча шел на выборы в качестве кандидата на пост главы правительства.

В политический союз также вошли "Бхумчайтхай", Национальная партия ("Прачачат"), Партия национального развития ("Чат Тхаи Паттана"), все они примут участие в распределении министерских портфелей. Пять остальных участников объединения представлены в Палате представителей одним или двумя депутатами.

Хотя коалиция из 11 партий контролирует большинство кресел в Палате представителей, она не сможет утвердить Тхависина премьером без частичной поддержки 250-местного Сената, большая часть членов которого была назначена Национальным советом по поддержанию мира и порядка, учрежденным после военного переворота в мае 2014 года и распущенным в июле 2019 года. Согласно конституции 2017 года, сенаторы имеют право выбирать нового главу правительства вместе с членами нижней палаты из списка кандидатов, предложенных партиями. В этом отношении наличие в коалиции представляющих военные круги "Народной государственной силы" и "Объединенной таиландской нации" должно быть позитивно воспринято Сенатом.