TEPCO начала приготовления к сбросу воды с АЭС "Фукусима-1"

В компании сообщили, что специалисты станции приступили к транспортировке первой порции воды

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO), которая является оператором АЭС "Фукусима-1", сообщила, что начала работы по приготовлению к сбросу очищенной от радиоактивных частиц воды со станции.

В распространенном заявлении подчеркивается, что "специалисты станции приступили к транспортировке" первой порции воды. Она сейчас хранится в специальных цистернах на территории станции, к системе, через которую будет осуществляться сброс. Ожидается, что он начнется уже 24 августа, о чем ранее объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Доклад МАГАТЭ

4 июля Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) опубликовало доклад, в котором признало, что планы Японии по сбросу воды соответствуют международным стандартам. Глава организации Рафаэль Гросси в ходе своей поездки в Японию подтвердил, что агентство считает крайне незначительным влияние слива воды на жителей и экосистему региона. В рабочую группу, которой было поручено изучить план сброса, входили эксперты из Австралии, Аргентины, Великобритании, Вьетнама, Канады, Китая, Республики Корея, Республики Маршалловы Острова, России, США и Франции. Очистка воды на станции происходит при помощи многоуровневой системы ALPS.

Ситуация на АЭС

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате цунами в марте 2011 года. Правительство Японии заявляет, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий). В апреле 2021 года в Токио приняли решение сбросить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением МАГАТЭ.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в 2011 году после мощного цунами, которое вывело из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, оно прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. Демонтаж АЭС планируется завершить к 2050 году.

Позиция других стран

Ранее МИД КНР сообщал, что Китай и Россия направили Японии список технических проблем в связи с планами Токио осуществить сброс в океан радиоактивной воды. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в июне подчеркивала, что Японии необходимо быть более открытой в прояснении вопросов, касающихся планов по сбросу в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Между тем власти Южной Кореи, которые на протяжении долгого времени выступали решительно против планов Японии по сбросу воды, изменили свою позицию после публикации доклада МАГАТЭ. В Сеуле признали, что если сброс воды пройдет строго по плану, то он будет соответствовать нормам, пообещав в то же время вести пристальный мониторинг ситуации.