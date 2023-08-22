Индонезия приобретет у США 24 новых истребителя F-15EX

По информации индонезийского оборонного ведомства, соответствующий меморандум подписали в ходе визита в Соединенные Штаты министра Прабово Субианто

ТОКИО, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Индонезии в ближайшее время приобретет у американской Boeing 24 новых истребителя F-15EX для своих ВВС.

Как сообщило индонезийское оборонное ведомство, соответствующий меморандум был подписан в ходе визита в США министра Прабово Субианто. Он выразил уверенность в том, что новейшие истребители внесут ощутимый вклад в оборонные способности Индонезии.

Прабово также разместил в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) фотографию с церемонии подписания документа, которая прошла в штаб-квартире Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури).

В то же время дополнительные детали предстоящей сделки не разглашаются. Ее еще должны будут официально одобрить власти США.