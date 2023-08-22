В МО Польши сообщили, что Вашингтон передаст Варшаве вертолеты Apache

Как отметил глава военного ведомства республики Мариуш Блащак, соответствующая договоренность с США будет действовать до начала поставок этой техники в рамках заказа польской стороны

ТАСС, 22 августа. Варшава получит вертолеты AH-64E Apache из американского резерва до начала поставок этой техники в рамках заказа польской стороны. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Госдепартамент утвердил продажу Польше 96 ударных вертолетов AH-64E Apache. В соответствии с моими договоренностями с министром обороны [США] Ллойдом Остином до момента завершения процедур и поставок в Польшу приобретенных вертолетов американская армия предоставит нам вертолеты Apache из своих запасов", - написал польский министр.

21 августа Госдепартамент США разрешил возможную продажу Польше вертолетов AH-64E Apache и других систем на $12 млрд. Как сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, которое отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, помимо вертолетов, планируются поставки различных запчастей, систем ночного видения, наблюдения и связи, более 1,8 тыс. ракет AGM-114R2 Hellfire. Предполагается, что основными подрядчиками стали бы компании Lockheed Martin и Boeing.

Американская администрация уже уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.